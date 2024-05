Olho no futuro! Botafogo renova com jovens talentos

Já Kayke, do sub-20 do Botafogo, renovou contrato até 2027. Ele é destaque da base do clube carioca e tem apenas 17 anos. Na última temporada, pelo sub-17, o centroavante marcou 27 gols em 30 jogos.

O Botafogo, assim, blinda três jovens de olho no futuro. O trio é cercado de expectativa para dar frutos no time principal.