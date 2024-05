Madison Keys elimina Bia Haddad no WTA 1000 de Roma

A caminhada de Bia Haddad no WTA 1000 de Roma terminou no início da tarde deste sábado. A brasileira fez um jogo duro, mas acabou derrotada pela norte-americana Madison Keys, na terceira rodada do torneio disputado em quadra de saibro.

A eliminação de Bia Haddad veio em um confronto de três sets. Madison Keys passou pela brasileira com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.