Lorran destaca atuação do Flamengo na vitória sobre o Corinthians

O Flamengo fez as pazes com o bom futebol e superou o Corinthians por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem Lorran, de 17 anos, foi o protagonista da vitória.

Titular, o meia-atacante brilhou no Maracanã. Lorran deu a assistência para Pedro abrir o placar, no primeiro tempo, e depois fez o segundo, na etapa final. Ele roubou a bola de Cacá e recebeu passe de Gerson para fazer 2 a 0. O jovem elogiou a atuação do time.