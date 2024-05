Já campeão e com reservas, Real Madrid goleia o rebaixado Granada no Espanhol

O Real Madrid controlou boa parte do primeiro tempo, mas só foi abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Brahim Díaz fez jogada pela direita e encontrou Fran García, que, dentro da área, chutou no contrapé do goleiro.

A equipe ampliou o marcador nos acréscimos, aos 46, quando, em contra-ataque, Fran Garía recebeu de Arda Güller, conduziu a bola e devolveu no turco, que dominou e chutou cruzado para as redes.

O time merengue começou a segunda etapa com tudo e marcou o terceiro com apenas três minutos. Brahim Díaz arrancou pelo meio, invadiu a área, cortou o adversário e chutou no canto do gol defendido por Batalla.

O jogo virou goleada aos 12 minutos. Luka Modri? recebeu livre dentro da área e tocou em Brahim Díaz, que dominou, girou sobre o marcador e chutou rasteiro, marcando o quarto do time comandado por Carlo Ancelotti.