Grêmio, Inter e Juventude acionam CBF e pedem paralisação do Brasileiro

O trio gaúcho Grêmio, Inter e Juventude entrou em contato com a CBF para solicitar a paralisação total do Campeonato Brasileiro. A posição foi confirmada em nota oficial divulgada neste sábado.

Inicialmente, a ideia é pela paralisação da competição por três rodadas. "Devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, Sport Club Internacional, Esporte Clube Juventude e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense enviaram ofício para a CBF solicitando o adiamento total (incluindo todas as equipes da competição) de até três rodadas do Campeonato Brasileiro Série A 2024", confirmou o comunicado.

As equipes gaúchas - de todas as divisões - tiveram os seus jogos adiados até o final do mês pela CBF. Ainda por cima, dois compromissos de Grêmio e Internacional por competições sul-americanas também foram adiados