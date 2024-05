Entorno do Maracanã tem princípio de confusão envolvendo corintianos

Um princípio de confusão tomou conta do entorno do Maracanã na tarde desta sábado, pouco antes do duelo entre Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Torcedores corintianos, sem ingresso, queriam acessar o estádio e, por isso, tiveram de ser dispersados pela Polícia Militar.

Os policiais contaram com o apoio da cavalaria e de bombas de efeito moral para conter o grupo de corintianos que criaram um tumulto em frente ao portão destinado à torcida visitante no Maracanã. Um dos torcedores do Timão teve de ser socorrido com ferimentos e foi carregado em uma cadeira de rodas rumo à enfermaria do estádio.

Os ingressos destinados ao time visitante para o duelo deste sábado entre Flamengo e Corinthians estão esgotados.