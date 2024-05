Cruzeiro oficializa oferta por Cássio, do Corinthians

O Cruzeiro está empenhado em contar com o goleiro Cássio, do Corinthians, para a sequência da temporada 2024. Por isso, o time mineiro oficializou uma oferta para contar com o arqueiro. As informações são da Itatiaia.

O contrato teria validade de três anos. Após algumas falhas, Cássio está, neste momento, na reserva do Timão e observa a ascensão de Carlos Miguel, de 25 anos, como titular nas últimas partidas.