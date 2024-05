Corinthians venceu apenas dois jogos contra o Flamengo nos últimos cinco anos

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo neste sábado, por 2 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o 11º revés do Timão nos últimos cinco anos, período em que o clube do Parque São Jorge conseguiu somar apenas duas vitórias sobre o rival rubro-negro.

Ao todo são 11 vitórias do Flamengo, quatro empates e apenas duas vitórias do Corinthians de maio de 2019 até maio de 2024. O Rubro-Negro marcou 25 gols no Timão neste período e sofreu apenas dez.

Os únicos dois triunfos do Corinthians contra o Flamengo nos últimos cinco anos aconteceram no Brasileirão de 2022: 1 a 0 no primeiro turno, na Neo Química Arena, e 2 a 1 no segundo turno, no Maracanã, em duelo que marcou a festa da equipe rubro-negra pelo título da Libertadores.