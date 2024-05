Com time reserva, Dortmund sofre derrota para o Mainz pelo Campeonato Alemão

Com o apoio de sua torcida, o Mainz começou o jogo com tudo e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Silvan Widmer recebeu linda enfiada pela direita, invadiu a área e tocou atrás para Leandro Barreiro, que não perdoou e mandou para as redes.

Os mandantes marcaram o segundo aos 18 minutos. O goleiro Meyer foi sair jogando e entregou um presente no pé de Jae-Sung Lee, que não vacilou e, de primeira, encheu o pé para o fundo do gol.

Não demorou muito para sair o terceiro. Aos 22, Leandro Barreiro tabelou pela direita e encontrou Jae-Sung Lee livre dentro da área. Mais uma vez, o sul-coreano não perdoou e aumentou o placar para o Mainz.

