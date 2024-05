Carlos Miguel e Cácá assumem falhas em gols do Flamengo: "Errei, faz parte"

Carlos Miguel e Cacá protagonizaram duas falhas nos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro e o goleiro do Timão admitiram os erros cometidos nos lances capitais do confronto.

No primeiro gol do Flamengo, Pedro bateu de bico, e Carlos Miguel, que passou a ser titular após as sucessivas falhas de Cássio, deixou a bola passar por baixo do seu braço, em um lance, para muitos, defensável.

"É detalhe, clássico, erramos defensivamente. Faz parte do trabalho. Sabemos que não podemos ter esses erros, segue o jogo. Não podemos viver só de um jogo. Creio que quando ganhamos, todos estão juntos. Quando perdemos, perdemos juntos. Errei, é uma bola defensável para mim. Faz parte", disse Carlos Miguel após a partida.