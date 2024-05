Carille cita derrota como aprendizado e critica desempenho do Santos: "Não competimos como tem que ser"

O Santos até teve chance de abrir o placar antes do Amazonas, mas desperdiçou as oportunidades. O time da casa saiu em vantagem aos 18 minutos do segundo tempo com um golaço de Ênio, que acertou o travessão de João Paulo antes de balançar a rede.

"O Amazonas, sem bola, fez o que fez contra o Flamengo, e fez muito bem. Sabíamos que tinha que ter circulado a bola mais rápido, chegar pelos lados com mais qualidade. Mérito todo deles, do trabalho do Adilson. Sentar e conversar até o jogo contra a Ponte Preta. Não podemos mais ter uma atitude assim, mas parabéns ao time do Amazonas", seguiu Carille.

"É um jogo que poderia ficar jogando ai até às dez da noite e não ia acontecer nada. Nossa atitude tem que ser bem diferente para conquistar nossos objetivos na Série B", avaliou o treinador.

Carille não "terceirizou" a culpa para as condições da longa viagem feita pela equipe e nem pelo calor no Amazonas. 'Todos que chegaram aqui sabiam que teria isso então não é desculpa, tínhamos que ter ido melhor", afirmou o treinador.

O Santos agora passa a focar na preparação para o jogo contra a Ponte Preta que acontece na próxima quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.