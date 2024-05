Avião de Leila Pereira com doações para Rio Grande do Sul tem voo adiado

O avião de Leila Pereira, empresária e atual presidente do Palmeiras, mudou a programação para o envio das doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Inicialmente com voo marcado para este sábado, a aeronave irá sair apenas no domingo.

A decisão de adiar a saída aconteceu por causa do mau tempo em Caxias do Sul, destino do voo. A aeronave está em Congonhas e vai levar cerca de 5 toneladas de mantimentos, entre cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, calçados e cobertores.