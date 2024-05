Athletico-PR divulga relacionados e não terá volante contra o Palmeiras

????? As imagens do último treino antes do jogo contra o Palmeiras.

?? https://t.co/noKBdMB01R

? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/eVLwoUJyaF

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 11, 2024

Além disso, o treinador Cuca também definiu a lista dos 24 relacionados para o jogo. A grande ausência é do volante Christian, que está com uma virose.

A equipe paranaense desembarcou na capital paulista pelo fim da tarde deste sábado. O Athletico-PR chega para o jogo buscando recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, perdida com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Atualmente, o time possui 10 pontos conquistados, em cinco jogos disputados.