Alison dos Santos exalta bom desempenho na vitória em Doha

E mostrou em Doha, em sua estreia na Liga Diamante, que está bem fisicamente no caminho para Paris. Piu parte agora para mais etapas do circuito da Liga Diamante - vai competir nos 400 m com barreiras em Oslo, Noruega (30/5); Estocolmo, Suécia (1/6); Paris, França (7/7); Mônaco, Principado de Mônaco (12/7); e Londres, Inglaterra (20/7).

Alison não volta ao Brasil antes da Olimpíada. Está morando em Clermont desde o início do ano, também na Flórida, e treina no National Training Center nos Estados Unidos. "Vamos sair para fazer pequenos blocos de competições. Vamos fazer também um camping de treinamento na Turquia, onde costumamos ir, antes de seguir para Paris", explicou o treinador Felipe de Siqueira.

Campeão mundial em Eugene-2022, nos Estados Unidos, e medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio-2021, no Japão, nos 400 m com barreiras, Piu ocupa a terceira colocação no Ranking Mundial de todos os tempos dos 400 m com barreiras, com 46s29, marca obtida em Eugene, em 2022, recorde brasileiro e sul-americano. O norueguês Karsten Warholm é o recordista mundial, com 45.94, seguido do norte-americano Rai Benjamin, com 46s17.