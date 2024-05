Al-Hilal vence Al Hazm e é campeão do Saudita com três rodadas de antecedência

O Al Hilal abriu o placar da partida ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos. Mitrovic, em cobrança de pênalti, marcou o primeiro dos campeões. No entanto, aos 34, o Al Hazm empatou o jogo, com Selemani.

Mas a felicidade do lanterna durou pouco, uma vez que, aos 39 minutos, sofreu o segundo gol no jogo. Al-Jowayed jogou contra o próprio patrimônio e recolocou o Al-Hilal na frente do placar.

Os outros dois gols da goleada também aconteceram no primeiro tempo, ambos nos acréscimos. Aos 48 minutos, Mitrovic, pela segunda vez no jogo, marcou o terceiro do líder. Milinkovic-Savic, três minutos depois, anotou o quarto e último gol do Al-Hilal no confronto.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, o Al Hazm marcou seu segundo gol no jogo. No entanto, o árbitro, após revisão no VAR, viu uma falta no lance e anulo o tento.