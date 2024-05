Lucas Moura treina sem restrições e se aproxima de retorno no São Paulo

Lucas Moura está muito próximo de voltar aos gramados, o que pode acontecer já na partida de segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 7 do São Paulo treinou sem restrições nesta sexta-feira, indicando que está completamente recuperado da lesão que o tirou dos últimos nove jogos da equipe.

Lucas Moura sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina. Desde então, o Tricolor disputou nove partidas entre o torneio continental, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, conseguindo somar bons resultados após a chegada do técnico Luis Zubeldía.

Lucas Moura treinou sem restrições nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante participou de uma atividade com os atletas que não atuaram por muito tempo contra o Cobresal, enquanto a maioria do elenco permaneceu fazendo trabalhos regenerativos.