Ídolo do Corinthians, Cássio arrecada fundos em leilão para instituição de crianças autistas

Na última quinta-feira, o goleiro Cássio, do Corinthians, fez a entrega da camisa comemorativa de seu 700º jogo ao ganhador de um leilão beneficente, realizado em abril, mês de conscientização sobre o autismo, cujo objetivo era apoiar crianças autistas. O arrematante, Victor Vargas Dos Reis, teve a honra de receber a camisa diretamente das mãos do ídolo, em um encontro com o goleiro no centro de treinamento do Corinthians, situado na zona leste de São Paulo.

Esta peça especial, ofertada em um leilão realizado pela plataforma Positivo Leilões, em parceria com o Corinthians, ajudou a arrecadar R$ 12 mil à causa do autismo. O valor foi integralmente destinado à AUMA (Associação dos Amigos da Criança Autista), contribuindo para o suporte e desenvolvimento das crianças atendidas pela instituição.