Djokovic é atingido por garrafa ao sair de quadra em Roma e torneio atualiza situação do tenista

O Internazionali BNL d'Italia, nome oficial do ATP Masters 1000 de Roma, comunicou, em suas redes sociais, a situação de Djokovic.

"Novak Djokovic ao sair da quadra central no final de sua partida foi acidentalmente atingido na cabeça por uma garrafa de água enquanto autografava para os espectadores. Ele passou por medicação adequada e já deixou o Foro Italico para retornar ao seu hotel; sua condição não é motivo de preocupação", apontou o Internazionali BNL d'Italia.

? Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2024

No domingo, Novak Djokovic voltará para as quadras para enfrentar o chileno Alejandro Tabilo (número 32 do ranking da ATP), pela fase 32 do torneio.