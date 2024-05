Delegação do Corinthians desembarca no Rio de Janeiro para jogo contra o Flamengo

O Timão já está no Rio de Janeiro! ?

? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/7TZhGqDpXt

? Corinthians (@Corinthians) May 10, 2024

António Oliveira deve fazer mudanças no time para a partida no Rio de Janeiro. Ele contará com o retorno de Garro, liberado do confronto contra o Nacional-PAR para acompanhar o nascimento do filho. Fausto Vera, que se recupera de dores na posterior da coxa esquerda, é dúvida, mas não deve ser relacionado.

O atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Paraguai, também pode retomar a titularidade. Já o zagueiro Raul Gustavo retorna de suspensão e está à disposição.

Em contrapartida, o volante Raniele, suspenso, é desfalque certo. Ele se junta aos machucados Diego Palacios, Pedro Henrique, Maycon e Matheuzinho.