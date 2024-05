Conselheiros protocolam requerimento para Augusto Melo prestar esclarecimentos no Corinthians

Um grupo formado por 84 membros do Conselho Deliberativo do Corinthians protocolou na manhã desta sexta-feira um requerimento endereçado ao presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, com o intuito de convocar os principais autores da diretoria executiva do clube para uma reunião extraordiária cujo a pauta é a busca por explicações, esclarecimentos e apresentação de documentos referentes a contratos firmados pelo clube neste ano, sendo o principal motivo de indagações a parceria com a VaideBet.

No requerimento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, os conselheiros alegam que o presidente do clube, Augusto Melo, havia negado "categoricamente" a existência de uma empresa intermediadora durante uma reunião na sala do CORI (Conselho de Orientação) diante as presenças de Andrés Sanchez, André Luiz de Oliveira, Ademir Carvalho Benedito, Antônio Rachid, Mathias Antonio Romano e Jorge Kalil.

O texto aponta contradição, tendo em vista que a Gazeta Esportiva informou, com exclusividade, que o Timão se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário. A empresa que recebeu o direito a comissão tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido no grupo de campanha de Augusto Melo no período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Corinthians.