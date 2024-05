Carille prega respeito ao Amazonas e cita desafio de manter o Santos motivado na Série B

"É uma grande responsabilidade, sabemos disso. Somos um dos favoritos para uma vaga na Série A de 2025 do Campeonato Brasileiro. temos que assumir essa responsabilidade, sem comparar com as outras equipes. Cada um caiu por seus motivos. Temos que trabalhar para estar na Série A", comentou Carille.

Veja outras respostas do técnico:

Formação tática



"As alternâncias estão acontecendo dentro do jogo. Tem jogos que saímos em três com lateral, tem jogos que trazemos um volante para fazer uma saída em três e isso mexe a movimentação dos jogadores na frente. O início de jogo é uma ideia, mas, de acordo com o adversário, fazemos algumas mudanças"

Patrick titular?



"O Patrick não inicia o jogo. Ele chegou ao Santos com uma pequena lesão, mas está treinando muito bem e buscando seu espaço. Estamos muito felizes com o desempenho dele"