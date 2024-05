Volta de Tchê Tchê ao Botafogo fica nas mãos do técnico Artur Jorge

O volante Tchê Tchê pode ser uma novidade no Botafogo para o jogo contra a LDU, pela Libertadores da América. Nesta segunda-feira, o meio-campista retornou às atividades no clube, mas a decisão do aproveitamento será do técnico Artur Jorge.

Tchê Tchê ficou uma semana fora dos treinos do elenco do Botafogo. Ele precisou ser internado no hospital em função de um quadro de infecção intestinal.