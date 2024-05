Real Madrid x Bayern de Munique: veja informações e onde assistir ao duelo pela Champions

Após a classificação do Borussia Dortmund na última terça-feira, o segundo finalista da Champions League será conhecido nesta quarta. Real Madrid e Bayern de Munique duelam às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O duelo terá transmissão do canal da TNT e através do streaming Max.

O confronto está aberto após o duelo de ida. Com o empate por 2 a 2 na Allianz Arena, o vencedor do confronto na Espanha se classificará para a final.