Palmeiras tem déficit de R$ 37,6 milhões em março, mas apresenta superávit no ano; veja detalhes

O Palmeiras registrou um déficit de R$ 37,6 milhões em março conforme dados do balancete divulgado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube.

De acordo com o orçamento previsto no início do ano, o Verdão já previa um déficit de R$ 28,8 milhões em março. No terceiro mês do ano, o clube teve uma receita de R$ 39,1 milhões, R$ 2,9 milhões a mais do que o orçado.

Essa arrecadação, porém, é menor do que os R$ 54,5 milhões de fevereiro e R$ 73,8 milhões de janeiro. Por outro lado, as despesas ficaram em torno de R$ 71 milhões, R$ 11,4 milhões a mais do que o previsto no início do ano.