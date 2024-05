Nacional Potosí x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Fortaleza busca a classificação antecipada na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Fora de casa, os cearenses enfrentarão o Nacional Potosí, às 21 horas (de Brasília), na Bolívia.

A partida terá transmissão na ESPN 4 e no Star+.

Os brasileiros estão com 100% de aproveitamento no Grupo D, com nove pontos. Um triunfo na altitude já garante o Fortaleza na próxima fase da Sul-Americana.