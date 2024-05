Gómez cita dificuldade de jogos da Libertadores e projeta duelo com o Liverpool: "Temos que nos impor"

"É um calendário difícil, jogos difíceis. O nível foi bom, queremos ganhar todos os jogos, mas sabemos que é difícil, Libertadores é difícil. Pegamos times fora de casa com o campo difícil. É bom sempre somar e as últimas duas vitórias nos deixaram mais tranquilos", analisou o zagueiro paraguaio.

O zagueiro completou 31 anos na última segunda-feira. Com isso, passou parte de seu aniversário dentro do avião com a delegação palmeirense que voltou a São Paulo na madrugada após a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá.

"Feliz, primeiramente por cumprir mais um ano de vida, dar graças a Deus por isso. Também por passar com meus companheiros no avião depois do jogo, com uma vitória, em um campo difícil como foi em Cuiabá. Feliz porque recebi o parabéns dos meus companheiros e de todo o pessoal do Palmeiras. E ontem curti um pouco com a família. Nessa profissão é difícil, alguns aniversários passamos no hotel, em outros países", disse.