Fora de casa, Atlético-MG vence Rosario Central-ARG e segue 100% na Libertadores

Por fim, o Atlético-MG retornaria aos gramados no próximo sábado, contra o Grêmio. No entanto, por conta da grave situação que se encontra o estado do Rio Grande do Sul, a partida foi adiada. Assim, o Galo joga com o Peñarol-URU na próxima terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo. Já o Rosario Central duela diante do Argentinos Juniors-ARG nesta sexta-feira, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

O gol

O Atlético-MG buscou o gol da vitória já no fim da partida, aos 42 minutos, com o atacante Paulinho. O jogador aproveitou o passe de Vargas para trás e, dentro da área, finalizou no lado direito do goleiro Jorge Broun.