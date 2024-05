Endrick fala de mudança para o Real Madrid e revela objetivos pessoais

O atacante Endrick tem apenas 17 anos e vive o sonho de muitos garotos do Brasil. O artilheiro do Palmeiras já está com viagem marcada para a Espanha no meio do ano, onde se apresentará ao Real Madrid. O clube espanhol comprou o jogador em dezembro de 2022, mas só poderá contar com o atleta brasileiro quando ele fizer 18 anos de idade, o que acontecerá em menos de dois meses.

Endrick falou sobre como conciliar a sua vida pessoal com os pais Douglas e Cintia, além da namorada Gabriely, com a sua carreira no futebol profissional, que saíra do Brasil para o território europeu em poucas semanas. O atacante brasileiro revelou que não gosta de pensar muito na sua ida para o Real Madrid e que está focado na disputa da Copa América com a Seleção Brasileira.

Foto: Divulgação / Real Madrid