Corinthians ganha do Nacional-PAR e assume vice-liderança do grupo na Sul-Americana

Antes disso, o Timão visita o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h deste sábado, no Maracanã.

O jogo

Quem assustou pela primeira vez em Assunção foi o Nacional. Aos oito minutos, Meza recebeu cruzamento na área e cabeceou em Cacá. No rebote, ele chutou com a perna direita, já caído no chão, e levou perigo a Carlos Miguel.

O Corinthians respondeu por meio de Félix Torres, aos 11 minutos. Biro cobrou escanteio, mas a zaga rival afastou a bola para fora da área. Ela seguiu com o Timão, que quase estreou o placar em cabeceio do equatoriano, cortado por Núñez.

A equipe de António Oliveira demonstrava dificuldade para criar jogadas e viu o time local acertar a trave defendida por Carlos Miguel, aos 22 minutos. Diego Duarte dominou na área após contra-ataque e chutou rasteiro no poste. O Nacional ainda conferiu o rebote e obrigou o goleiro do Corinthians a fazer boa defesa na sequência.

Uma das únicas alternativas de escape do Timão era o garoto Wesley. Aos 33 minutos, o jovem partiu em velocidade e limpou dois marcadores, mas foi parado por falta. Na cobrança, Romero mandou por cima do gol adversário. E foi só em um primeiro tempo de poucas emoções no Defensores del Chaco.