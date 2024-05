Cobresal x São Paulo: saiba tudo sobre o duelo no Chile pela Libertadores

O São Paulo visita o Cobresal nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Após a vitória por 2 a 0 no Morumbis, ainda sob o comando de Thiago Carpini, o Tricolor voltará a enfrentar o Cobresal nesta quarta-feira podendo confirmar sua classificação às oitavas de final da Libertadores. Para isso, precisa vencer os chilenos e torcer por uma derrota do Barcelona de Guayaquil para o Talleres, que entrarão em campo um pouco mais cedo, às 19h (de Brasília), na Argentina.

Para o duelo com o Cobresal o São Paulo não poderá contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).