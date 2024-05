Botafogo x LDU Quito: confira informações e onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

O Botafogo entra em campo pressionado nesta quarta-feira para medir forças com a LDU, a partir das 21h30h (de Brasília). As duas equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O confronto poderá ser acompanhado por TV Globo, ESPN e Star+.

Com apenas três pontos conquistados, o Botafogo é o lanterna do grupo, com um ponto a menos que a LDU. Porém, um triunfo já o colocaria na zona de classificação para as oitavas de final. Para isso, o time alvinegro vai precisar mostrar um futebol melhor do que o visto na derrota por 2 a 1 para o Bahia, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.