Após observações na Europa, Dorival Junior retorna ao Brasil para definir convocados para a Copa América

Para contribuir, use o link https://t.co/4oFsYULIYk, site disponibilizado pela CBF e Imply para criar... pic.twitter.com/Uk1DvceMWK

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024





No mês de abril, a comissão técnica da Seleção assistiu 27 partidas dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Neste período, 50 jogadores foram observados em ação e, nesta sexta-feira, Dorival Júnior irá anunciar a lista dos atletas convocados.

"Essas avaliações são fundamentais. Conseguimos ter todas as percepções de postura, de posicionamento, de comprometimento do atleta com o jogo. Além de assistir aos jogos, esses encontros nos ajudam também nesta busca de aproximação com os atletas", contou o assistente Lucas Silvestre, que formou dupla com Pedro Sotero nas viagens.

"As viagens enriquecem muito as nossas discussões. Temos uma rotina diária de análises e de reuniões técnicas. Ter ido presencialmente lá auxiliam muito também na confirmação daquilo que a gente tem observado nos vídeos, na aproximação com os atletas. Nos ajuda a entender também taticamente o que eles têm executado de função. O nosso trabalho é contemplar todas as variáveis possíveis para estar bem municiado de informações para tomar as melhores decisões", completou Pedro Sotero.