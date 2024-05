Rosario Central-ARG x Atlético-MG: veja onde assistir e detalhes do jogo pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG irá visitar o Rosario Central no Estádio Gigante de Arroyito, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming).

Os brasileiros tentam manter os 100% de aproveitamento no grupo G. O Atlético-MG tem nove pontos e pode confirmar a classificação para as oitavas de final com uma vitória.