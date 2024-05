PSG x Borussia Dortmund: prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Liga dos Campeões

Para esta partida, o técnico Luis Enrique, do PSG, terá dois desfalques. O lateral Lucas Hernandez sofreu lesão no joelho esquerdo no jogo de ida contra o time alemão e precisa de cirurgia. Já o zagueiro Kimpembe, lesão no tendão de aquiles, é baixa no time desde o início deste ano. Do outro lado, o Dortmund não conta com o defensor Ramy Bensebaini e com o atacante Julien Duranville, ambos lesionados.

Na fase anterior da Champions League, o PSG passou pelo Barcelona. No primeiro jogo, foi derrotado por 3 a 2, em casa, e depois fez 4 a 1, fora, para garantir a vaga. O Dortmund viveu cenário parecido. Na primeira partida das quartas, perdeu do Atlético de Madrid por 2 a 1, e em seguida venceu o de volta por 4 a 2 e ficou com a vaga na semi.

O Borussia Dortmund tem a vantagem no jogo já que venceu o jogo de ida, no dia 1°, por 1 a 0. Fullkrug anotou o único gol do jogo ainda no primeiro tempo do jogo.

Quem avançar à final aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, que será disputado na quarta-feira, no Santiago Bernabéu. A decisão será disputada em Wembley no dia 1° de junho. No primeiro jogo, as equipes empataram por 2 a 2.

PARIS SAINT-GERMAIN X BORUSSIA DORTMUND