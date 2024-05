Flamengo treina no Chile e encerra preparação para enfrentar o Palestino-CHI pela Libertadores

O Flamengo realizou seus últimos ajustes no CT do @coquimbounido, para enfrentar o Palestino, amanhã (07), pela @Libertadores! ?????#VamosFlamengo #CRF

?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/z2D8tRW0NS

? Flamengo (@Flamengo) May 6, 2024





O Rubro-Negro busca contra o Palestino-CHI voltar a vencer pela Libertadores. Os comandados de Tite foram derrotados pelo Bolívar-BOL, líder do Grupo E com nove pontos, por 2 a 1, na última derrotada. A equipe carioca ocupa a vice-liderança com quatro unidades - uma a mais que os chilenos, terceiro colocado da chave. O Millionarios-COL é o lanterna com apenas um ponto.

Para o duelo diante do Palestino-CHI, Tite não conta com Arrascaeta e Pulgar, lesionados. Everton Cebolinha viajou com o grupo e pode pintar como titular. Sendo assim, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte formação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matías Viña (Ayrton Lucas); De la Cruz, Allan e Gerson; Lorran (Everton Cebolinha), Pedro e Bruno Henrique.