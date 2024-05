São Paulo bate Vitória com dois de Luciano pelo Brasileiro e completa quinto jogo sem derrota

Em um gramado encharcado devido à forte chuva em Salvador, o São Paulo derrotou o Vitória neste domingo, por 3 a 1, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do triunfo foram de Luciano (duas vezes) e Ferraresi. Willian Oliveira descontou para o Leão.

O Tricolor teve um a mais em campo praticamente desde início do jogo. Logo aos seis minutos, Wagner Leonardo foi expulso após revisão no VAR por acertar uma cotovelada em Calleri. O São Paulo fez valer a superioridade numérica e garantiu mais três pontos, chegando a cinco jogos seguidos sem perder na temporada.

Agora, o time, que está invicto com Zubeldía no comando, é o sexto colocado do torneio, com sete. A equipe, porém, pode ser ultrapassada pelo Bahia, que enfrenta o Botafogo ainda neste domingo. Do outro lado, o Vitória segue sem vencer na competição e aparece no 18º lugar, com apenas um ponto.