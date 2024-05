Norris supera Verstappen e conquista o GP de Miami da Fórmula 1

No top 5, ainda, apareceram Sérgio Pérez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin), por fim, finalizou na nona posição.

LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! ??

IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER ??

SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL

? Formula 1 (@F1) May 5, 2024