Fundação Generation Amazing sediará cerimônia de abertura do Sports Summit São Paulo 2024

O Sports Summit, congresso indústria esportiva, anunciou neste domingo que a Generation Amazing Foundation, cujos programas globais buscam mudanças sociais positivas por meio do poder do esporte, será a apresentadora oficial da cerimônia de abertura do Sports Summit São Paulo 2024, que ocorre de 7 a 9 de maio no hotel Hilton São Paulo Morumbi.

Durante a cerimônia, no mesmo local, também contará com a estreia da série documental, Chasing Dreams. Ela acompanha a história de 4 jogadores de futebol sírios refugiados do campo de Zaatari, na Jordânia, que se juntam à Academia Pérolas Negras de Futebol, no Rio de Janeiro, para seguir o sonho de se tornarem jogadores profissionais no Brasil.

Presente durante a cerimônia estará Nasser Al-Khori, diretor-executivo da Generation Amazing Foundation, a iniciativa Legado Humano e Social da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Em sua função, Al-Khori liderou a fundação para aproveitar com sucesso o poder transformador do esporte para impulsionar o desenvolvimento social, especialmente entre os jovens de comunidades desfavorecidas e populações deslocadas, como refugiados e pessoas deslocadas internamente. Sob a sua liderança, a fundação estabeleceu parcerias de alto impacto com organizações como a CONCACAF e a IFRC para expandir o seu alcance global.