Athletico-PR ganha do Vasco e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro

Nos minutos finais, o Athletico-PR voltou a criar boas chances. Erick cabeceou duas vezes com perigo. Já Cuello finalizou em cima de Léo Jardim. Com isso, os paranaenses mantiveram a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa quase marcaram logo com um minuto. Zapelli arriscou de fora da área e acertou a trave. O Vasco criou suas primeiras oportunidades na partida em seguida. Primeiro, David ficou com a bola após bate e rebate, mas chutou mal. Depois, Paulo Henrique foi lançado na área e finalizou em cima de Bento.

Após os sustos, o Athletico-PR voltou a chegar com qualidade. Cuello chutou da entrada da área e parou em boa defesa de Léo Jardim. Mesmo assim, o Vasco seguiu corajoso em campo e balançou a rede com Vegetti. Sö que o lance foi anulado por impedimento do atacante.

O confronto seguiu aberto. O Furacão pecava nas finalizações, enquanto que o Vasco seguia buscando o empate, mas sem levar perigo. O panorama do jogo continuou igual na parte final e os paranaenses confirmaram mais um bom resultado em casa no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO 1 X 0 VASCO