Torcida do Corinthians homenageia Ayrton Senna com faixa na Arena em jogo contra o Fortaleza

Além de ser um ídolo no automobilismo, Senna era torcedor declarado do Corinthians. No Parque São Jorge, aliás, o clube possui uma réplica do icônico capacete do corredor.

Réplica do capacete de Ayrton Senna no Parque São Jorge

Corinthians e Fortaleza se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), em Itaquera. A equipe de António Oliveira busca a terceira vitória consecutiva para espantar de vez a má fase.