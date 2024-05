São Paulo desembarca em Salvador para duelo contra o Vitória

? Pousamos em Salvador!#VamosSãoPaulo ??

? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/yZZwoYDMhN

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2024

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía deve seguir com as ausência de Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

A arbitragem do jogo será comandada por Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC). O VAR ficará a cargo de Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa-PR)