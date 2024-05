Santos aplica 9 a 0 no Mauaense e segue invicto no Campeonato Paulista sub-20

Neste sábado, o Santos goleou o Mauaense por 9 a 0 em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. O jogo foi disputado no no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

Os gols do Alvinegro Praiano foram de Rodrigo Cezar (três vezes), Luca Meirelles (duas vezes), Gabriel Bontempo, Mateus Xavier, Vinícius Lira e Miguelito.

Com a vitória, o Peixe segue invicto e na liderança do grupo 13, com 10 pontos. O Mauaense está na lanterna, com zero.