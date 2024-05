Rojas brilha, e time de Messi goleia New York Red Bulls pela MLS

Aos 23 minutos, Suárez foi às redes e transformou a vitória em goleada. O uruguaio, aos 29 e 35, completou o hat-trick e deu números finais ao confronto. Nos acréscimos, Tolkin, de pênalti, fez mais um para os visitantes.

Com 24 pontos, o Inter Miami está na ponta da MLS. Na próxima rodada, Messi e companhia enfrentam o Montreal às 20h30 (de Brasília) do próximo dia 11, fora de casa.

Já o New York Red Bulls está em quarto lugar, com 17 pontos. Agora, o time foca no duelo frente ao New England na mesma data e horário, como mandante.