Já campeã, Inter de Milão perde e mantém Sassuolo vivo na briga contra o rebaixamento no Italiano

Já campeã, a Inter de Milão perdeu por 1 a 0 para o Sassuolo, fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, neste sábado.

O gol dos mandantes foi anotado ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. Armand Laurienté balançou as redes do estádio Città del Tricolore.

Com o resultado, o Sassuolo segue respirando no Campeonato Italiano. O clube está na 19ª colocação e foi aos 29 pontos, assim como a Udinese, que abre a zona do rebaixamento. O primeiro time fora é o Empoli, com 31. Ambas equipes, porém, ainda jogam na rodada.