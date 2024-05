Fluminense abre vantagem, mas cede empate ao Atlético-MG pelo Brasileiro

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, contra o Colo-Colo, pela @LibertadoresBR! pic.twitter.com/ceZ8Ox3KlW

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 4, 2024

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. Na etapa final, os cariocas ampliaram com Renato Augusto. O Atlético-MG reagiu e empatou com dois gols de Vargas

Na próxima rodada, o Fluminense visita o São Paulo, na outra segunda-feira. Já no próxima sábado, o Atlético-MG recebe o Grêmio, em Belo Horizonte.

O jogo

O Fluminense começou com tudo a partida e abriu o placar aos três minutos. Marquinhos cruzou rasteiro para Cano, que se esticou para mandar a bola para a rede.