Cuiabá x Palmeiras; veja informações e prováveis escalações do jogo da 5ª rodada do Brasileirão

No meio de semana, ambos os times disputaram jogos pela terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu seu compromisso contra o Botafogo-SP por 2 a 1 enquanto o Cuiabá perdeu do Goiás por 1 a 0.

O Dourado anunciou, recentemente, a contratação do técnico português Petit. O treinador, porém, ainda não está regularizado no BID da CBF, portanto, o auxiliar Ricardo Colbachini deve seguir à beira do gramado.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno de Zé Rafael, que vinha sendo baixa no time. O camisa 8 se recuperou de uma lombalgia e estava realizando cronograma específico. Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez, preservado na vitória sobre o Botafogo-SP no meio da semana, também pode reforçar o time. O atacante Flaco López, que ficou de fora por dores no pescoço, é outro que deve retornar.

As baixas do Verdão, portanto, devem se limitar aos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X PALMEIRAS