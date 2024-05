Cristiano Ronaldo faz hat-trick, e Al-Nassr goleia o Al-Wehda pelo Campeonato Saudita

?? || Full time, @AlNassrFC 6:0 #AlWehda pic.twitter.com/DzYYMJkLrT

Cristiano Ronaldo abriu o placar para os donos da casa, logo aos 5 minutos de jogo. O goleiro do Al-Wehda saiu jogando errado e deu a bola nos pés do português, que não desperdiçou o presente e marcou. Aos 12 minutos, Brozovic recebeu na ponta esquerda e cruzou para o artilheiro Cristiano Ronaldo, de cabeça, balançar as redes.

Logo depois, Sadio Mané fez belo lançamento para Otávio tocar por cima do goleiro e anotar o terceiro do Al-Nassr, aos 17 minutos. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Otávio retribuir e dar o passe para Mané bater da entrada da área e marcar, aos 45 minutos.

No começo do segundo tempo, Sadio Mané lançou Cristiano Ronaldo, que bateu de canhota e completou seu hat-trick. O craque português chegou aos 32 gols no campeonato e é o artilheiro isolado da competição.