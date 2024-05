Corinthians pressiona, mas esbarra em goleiro e só empata com o Fortaleza pelo Brasileiro

O Corinthians tentou, pressionou, martelou, mas não conseguiu tirar o zero do placar e só empatou com o Fortaleza neste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe criou inúmeras chances de gol, mas esbarrou em ótimas defesas de João Ricardo e ficou no 0 a 0. Com isso, o Timão soma mais um ponto e pula para a 12ª posição, com cinco. O Leão do Pici, por sua vez, é o décimo colocado, com um ponto a mais.

O Corinthians agora vira a chave para a Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe visita o Nacional-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Paraguai. Já no Brasileiro, o próximo compromisso do Timão é contra o Flamengo, no próximo sábado, no Maracanã.