Corinthians é escalado com retornos para enfrentar o Fortaleza; veja times

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão contará com os retornos do meia Rodrigo Garro e do técnico António Oliveira à beira do gramado.

O português também promoveu duas mudanças nas laterais em relação à equipe que venceu o América-RN no meio de semana, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Fagner assume o lugar de Matheuzinho pela direita, enquanto Hugo volta ao time titular, no lugar de Matheus Bidu.

No gol, Carlos Miguel segue desbancando Cássio e foi mantido como titular. O companheiro de Félix Torres na zaga é Cacá. Gustavo Henrique, mesmo recuperado de dengue, ainda não foi relacionado.