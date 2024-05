Com dois a mais, Novorizontino ganha do Ituano e volta a vencer na Série B

Na noite deste sábado, o Novorizontino ganhou do Ituano por 3 a 1 pela terceira rodada da Série B, no Novelli Júnior. César Martins, Rodolfo e Luis Felippe marcaram os gols dos visitantes, ao passo que Eduardo fez o dos donos da casa.

A partir do fim da primeira etapa, os mandantes tiveram que jogar com um a menos devido à expulsão de Claudinho, o que foi ampliado na etapa final com Marcel recebendo o segundo cartão amarelo.

Com seis pontos, o Novorizontino está na sexta colocação. Já o Ituano se encontra na 20ª e última posição, com zero.